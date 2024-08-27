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«Плохой уикенд, мы должны это понять». Макс Ферстаппен — о Гран-при Нидерландов

«Плохой уикенд, мы должны это понять». Макс Ферстаппен — о Гран-при Нидерландов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о выступлении на Гран-при Нидерландов, где он занял второе место. Победителем стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

«В целом это был просто плохой уикенд. Мы должны это понять», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Норрис занимает вторую позицию. На счету британца 225 баллов. Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари» (192 очка).

Ранее отец Макса Йос обратил внимание на положение дел в «Ред Булл». По словам Йоса, он крайне недоволен сложившейся ситуацией в команде.

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