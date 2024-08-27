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Леклер и Сайнс показали спецколлекцию одежды «Феррари» с имитацией углеродного волокна

Итальянская команда Формула-1 «Феррари» представила гоночный костюм, структура которого напоминает углеродное волокно.

«Там, где инновации сочетаются с модой. Представляем нашу специальную коллекцию Monza Carbon Fibre», — говорится в сообщении «Феррари».

«Феррари» представила костюм с имитацией углеродного волокна:

В описании материала на официальном сайте команды говорится следующее: «Футболка, созданная Puma эксклюзивно для «Феррари» в честь Гран-при в Монце 2024 года, посвящена углеродному волокну – материалу, из которого изготавливаются самые высокопроизводительные болиды. Дизайн отличается смелыми эффектами, напоминающими текстуру углеродного волокна».

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 370 очков.

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