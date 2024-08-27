Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер и Сайнс показали спецколлекцию одежды «Феррари» с имитацией углеродного волокна

Леклер и Сайнс показали спецколлекцию одежды «Феррари» с имитацией углеродного волокна
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская команда Формула-1 «Феррари» представила гоночный костюм, структура которого напоминает углеродное волокно.

«Там, где инновации сочетаются с модой. Представляем нашу специальную коллекцию Monza Carbon Fibre», — говорится в сообщении «Феррари».

«Феррари» представила костюм с имитацией углеродного волокна:

В описании материала на официальном сайте команды говорится следующее: «Футболка, созданная Puma эксклюзивно для «Феррари» в честь Гран-при в Монце 2024 года, посвящена углеродному волокну – материалу, из которого изготавливаются самые высокопроизводительные болиды. Дизайн отличается смелыми эффектами, напоминающими текстуру углеродного волокна».

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 370 очков.

Материалы по теме
Есть ли у Норриса шансы догнать Ферстаппена и на кого менять Сарджента? Разбор Гран-при
Эксклюзив
Есть ли у Норриса шансы догнать Ферстаппена и на кого менять Сарджента? Разбор Гран-при

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android