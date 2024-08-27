Инсайдер прояснил ситуацию с возможным переходом Лоусона в «Уильямс»

Резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон может не перейти в «Уильямс» из-за несогласия между командами, сообщает инсайдер Томас Махер.

«Пока не принято никаких решений касательно замены в «Уильямсе» на предстоящем уикенде, но ситуация складывается против Лоусона, поскольку «Ред Булл» хочет иметь возможность вернуть его, если потребуется.

Ваулз не поддерживает это, а это означает, что, скорее всего, это будет [Мик] Шумахер. Очевидно, «Уильямс» может посадить в Монце кого-то ещё. Многое станет понятно в течение следующих 36 часов», — написал Махер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможную аренду Лоусона в «Уильямс».