The Sun: Ландо Норрис расстался с португальской моделью

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прекратил отношения с португальской моделью Маргаридой Корсейро. Об этом информирует The Sun.

«Ландо и Маргарида весело проводили время вместе и много общались. Но у них ничего не получилось, и они расстались. Он свободен, не женат и просто хочет сосредоточиться на своём спорте», — говорится в сообщении издания.

Фото: Из личного архива Маргариды Корсейро

Маргарида начала встречаться с Ландо после того, как в прошлом году рассталась с футболистом Жоау Феликсом.

Напомним, Норрис стал победителем недавнего Гран-при Нидерландов. В настоящий момент Ландо занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 225 очков. Ранее его победу в Нидерландах прокомментировал известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор.

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