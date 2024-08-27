Хэмилтон — о Гран-при Нидерландов: это был дерьмовый уикенд

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон негативно высказался о прошедшем Гран-при Нидерландов. Напомним, британец финишировал на восьмом месте.

«С нетерпением жду следующего уикенда, потому что этот уикенд был дерьмовым. Я стартовал на «софте», и он ощущался хорошо, намного лучше, чем «медиум». «Хард» был приличным.

Было трудно определиться с тем, что делать, должен ли я был атаковать сильнее. У меня было два пит-стопа, поэтому я пытался использовать шины, однако у меня не было окончательного понимания, можем ли мы провести один пит-стоп или нет. Возможно, с одной остановкой я бы справился немного лучше и финишировал на одну позицию впереди», — приводит слова Racingnews365.