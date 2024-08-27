Журналист BBC Бенсон ответил на вопрос о следующем ходе Эдриана Ньюи в Формуле-1

Обозреватель BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос по поводу следующей команды конструктора Эдриана Ньюи. В настоящий момент специалист трудится в «Ред Булл», который покинет в следующем сезоне.

«Это одна из самых интересных тем в Формуле-1 и при этом одна из самых неопределённых. Когда Ньюи объявил, что покидает «Ред Булл», казалось, что несколько команд претендовали на его подписание. Но постепенно они отошли на второй план.

«Астон Мартин» сделал ему предложение, которое Ньюи продолжает рассматривать. Заинтересованность выразили в «Уильямсе», где Ньюи добился своих первых успехов в Формуле-1 в период с 1991 по 1996 год. Вступила в гонку и «Альпин». Говорят, Ньюи провёл довольно длительные переговоры с исполнительным советником «Альпин» Флавио Бриаторе. Считается, что 65-летний специалист всё ещё оценивает все варианты», — написал Бенсон.

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