Алонсо — о борьбе «Астон Мартин» с лидерами: мы на расстоянии нескольких световых лет

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы снова будем бороться за девятое и десятое место. Да, мы можем провести несколько хороших гонок, но сражаться за высокие позиции за пределами наших возможностей. Мы на расстоянии нескольких световых лет», — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 74 очка. Лидирует в чемпионате австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 434 балла. Второе место занимает «Макларен» (404 очка), топ-3 замыкает «Феррари» (370 очков).

Ранее Фернандо высказал мнение, что «Феррари» способна побороться за победу на Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

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