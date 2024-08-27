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В Aurus запатентовали новую версию седана Senat

В Aurus запатентовали новую версию седана Senat
Обновлённый Aurus Senat
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Патенты на обновлённые варианты седана Aurus Senat появились в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Автомобиль должен поступить в серийное производство в 2025 году, сборка будет осуществляться на заводе в Елабуге.

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Фото: ФИПС

Обновлённый лимузин Aurus Senat дебютировал на публике в мае 2024 года во время инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Тогда же были опубликованы изображения нового седана, а теперь появились новые подробности об автомобиле.

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Фото: ФИПС

Aurus Senat получил новую оптику, обновлённую решётку радиатора, а также облегчённый капот. В салоне теперь располагается цифровое зеркало заднего вида, а также мультимедиа система NAMI MM-System. В движение автомобиль приводится 4,4-литровым гибридным двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил.

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Изображение из патента на обновлённый Aurus Senat

Фото: ФИПС

Отметим, что в мае институт ФГУП «НАМИ» показал интерьер рестайлингового Aurus Senat.

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