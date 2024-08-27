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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» — седьмая по скорости команда

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» — седьмая по скорости команда
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что его команда в настоящий момент седьмая по скорости.

«В целом мы седьмая по скорости команда, и нам, без сомнения, необходимо продолжать двигаться вперёд. Команды позади начинают преследование», — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Великобритании 74 очка. Лидирует в чемпионате австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 434 балла. Второе место занимает «Макларен» (404 очка), топ-3 замыкает «Феррари» (370 очков).

Ранее обозреватель BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос по поводу следующей команды конструктора Эдриана Ньюи, упомянув «Астон Мартин».

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