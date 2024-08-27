«Мне это не нужно». Вассёр жёстко ответил на слова Алонсо о шансах «Феррари» в Монце

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на слова двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, заявившего, что итальянская команда является одним из претендентов на победу в домашнем Гран-при.

«Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, фавориты мы или нет. Наш подход остаётся неизменным. Надеюсь, в следующих двух трёх гонках мы будем в лучшей форме», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 434 очка.

2. «Макларен» — 404.

3. «Феррари» — 370.

4. «Мерседес» — 276.

5. «Астон Мартин» — 74.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 13.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Ранее Леклер признался, что «Феррари» вряд ли догонит лидеров Ф-1 до конца сезона.