«Мне это не нужно». Вассёр жёстко ответил на слова Алонсо о шансах «Феррари» в Монце

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на слова двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, заявившего, что итальянская команда является одним из претендентов на победу в домашнем Гран-при.
«Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, фавориты мы или нет. Наш подход остаётся неизменным. Надеюсь, в следующих двух трёх гонках мы будем в лучшей форме», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 434 очка.
2. «Макларен» — 404.
3. «Феррари» — 370.
4. «Мерседес» — 276.
5. «Астон Мартин» — 74.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 13.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.
Ранее Леклер признался, что «Феррари» вряд ли догонит лидеров Ф-1 до конца сезона.