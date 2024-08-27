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Хорнер: Доменикали просил «Ред Булл» быть помедленнее в начале сезона

Хорнер: Доменикали просил «Ред Булл» быть помедленнее в начале сезона
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об уверенной победе «Макларена» на минувшем Гран-при Нидерландов.

Напомним, британец Ландо Норрис финишировал первым, опередив голландца Макса Ферстаппена более чем на 20 секунд.

«Что ж, это просто показывает, что всё изменилось очень быстро. Мы выигрывали гонки с преимуществом в 20–25 секунд. Стефано [Доменикали] просил нас быть помедленнее в первых пяти гонках.

Всё меняется очень быстро, а это означает, что всё может измениться снова. Мы понимаем, что у нас есть проблема. Макс не чувствовал, что машина реагирует так, как ему нужно. И нам, очевидно, нужно реализовать это в настройке», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

Ранее отец Ферстаппена раскритиковал Хорнера.

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