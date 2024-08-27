Хельмут Марко ответил на вопрос о проблемах «Ред Булл» и готовящихся новинках

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко после Гран-при Нидерландов ответил на вопрос по поводу новинок, которые готовит команда.

«В целом мы знаем, в чём заключаются проблемы. Автомобиль должен быть более сбалансированным. Баланс означает, что гонщик чувствует себя более уверенно, а болид меньше скользит. Это в положительную сторону влияет на износ шин. Кое-что у нас есть в работе. Через какое время будут новинки? В свете этого поражения более вероятно, что уже вчера, чем сегодня», – приводит слова Марко Motorsport Italia со ссылкой на Servus TV.

Напомним, победителем Гран-при Нидерландов стал Ландо Норрис из «Макларена». Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был вторым.

Материалы по теме Хельмут Марко: девять раз финишировать вторыми недостаточно для победы в чемпионате

Самая короткая карьера в Формуле-1: