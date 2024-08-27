Грузовики «Хааса» добрались до Монцы после возвращения «Уралкалию» денег и болида

Грузовики американской команды «Хаас» с оборудованием добрались до Монцы, где с 30 августа по 1 сентября будет проходить Гран-при Италии.

Напомним, после Гран-при Нидерландов сообщалось, что произошла заминка и грузовики «Хааса» не могли покинуть Зандворт из-за спора с российской компанией «Уралкалий». По решению Швейцарского арбитража «Хаас» должен был направить «Уралкалию» деньги и болид, однако из-за банковских выходных российская сторона изначально не могла подтвердить получение финансовых средств. В результате нидерландский суд наложил ограничения на имущество «Хааса». 26 августа «Уралкалий» подтвердил, что получил деньги от «Хааса», после чего уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов американской команды.

Материалы по теме «Хаас» сделал заявление после возвращения «Уралкалию» денег и гоночного болида

Автоспорт: главные события 2024 года: