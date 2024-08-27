Лоусон станет напарником Ферстаппена в 2025 году — f1ingenerale.com

Резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон станет боевым пилотом команды в 2025 году, сообщает издание f1ingenerale.com.

По информации ресурса, австрийский коллектив всё же принял решение об увольнении мексиканца Серхио Переса. Сообщается также, что Риккардо и Цунода продолжат представлять «РБ».

Ранее инсайдер Томас Махер сообщил, что «Ред Булл» готов отпустить Лоусона в «Уильямс» при условии, что новозеландец в любой момент может вернуться в команду.

Лиаму Лоусону 22 года. Новозеландец занял пятое место в Формуле-3 в сезоне-2020. В своём дебютном сезоне в Формуле-2 Лоусон занял девятое место, а через год стал третьим. В сезоне-2023 Формулы-1 гонщик провёл пять гонок, заменив травмированного Даниэля Риккардо.