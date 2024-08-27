Флавио Бриаторе: переход Ньюи? Для «Альпин» это слишком дёшево!

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду знаменитого конструктора Эдриана Ньюи, который сейчас выступает за «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии в следующем году.

«Переход Ньию? Кого? Для нас это слишком дёшево! Мы находимся в условиях рынка и ведём бизнес, общаясь с разными специалистами. «Альпин» была в тени, а теперь возвращается. Теперь у нас есть финансовая поддержка и поддержка. За нашей спиной стоит отличная группа. Возможности открываются сами собой. Но один человек не сможет внезапно изменить ситуацию. Никто не может купить будущее. Никто не может купить победу. В Формуле-1 многие тратят деньги, но результаты не впечатляют. Хотя это не значит, что это невозможно. В жизни нет ничего невозможного», — приводит слова Бриаторе Formula Passion.

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