«Это нечестно». Ральф Шумахер — о разных условиях тестов Мика и Дуэна для «Альпин»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение, что резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн провёл тесты в более благоприятных условиях, чем его племянник Мик Шумахер.

«Мик управлял болидом днём, а Джек Дуэн — утром. Я сам был там. Если вы ехали в 9:00, то были на две с половиной секунды быстрее, потому что днём было 38 градусов и дул ветер. Если у вас такой подход к тестам, то нужно усомниться, что они отнеслись к ним серьёзно. Я думаю, это позор. Это нечестно, потому что никто другой не получает такого шанса», — сказал Шумахер в эфире Sky Sports Germany.

Ранее Мик Шумахер и Джек Дуэн провели тесты, которые организовала команда «Альпин». Сообщалось, что Дуэн был быстрее.

Напомним, перед уикендом Гран-при Нидерландов было объявлено, что 21-летний австралиец Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» в следующем сезоне.