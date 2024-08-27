Глава «Уильямса» прокомментировал замену Сарджента на Колапинто до конца сезона-2024

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о решении с заменой пилота Логана Сарджента на юниора «Уильямса» Франко Колапинто до конца сезона-2024.

«Нелегко принимать решение о замене пилота в середине сезона, но мы считаем, что оно даст «Уильямсу» наилучший шанс бороться за очки в оставшейся части чемпионата. Мы только что внедрили серьёзное обновление машины, и нам нужно максимизировать каждую возможность набрать очки в невероятно плотной борьбе в середине. Мы также верим в инвестирование в наших молодых гонщиков в академии «Уильямса».

Франко получает фантастическую возможность продемонстрировать, на что он способен, в последних девяти гонках сезона. Это, несомненно, невероятно сложно для Логана, который отдал силы за всё время своего пребывания в «Уильямсе». Мы хотим поблагодарить его за всю его тяжёлую работу и позитивный настрой. Логан остаётся талантливым гонщиком. Мы будем поддерживать его в продолжении его гоночной карьеры в будущем. Я знаю, что Франко быстр и у него огромный потенциал. Мы с нетерпением ждём, что он сможет продемонстрировать в Формуле-1», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».