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Сайнс рассказал, как отреагировал на новость о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Сайнс рассказал, как отреагировал на новость о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший рассказал, что для него новость о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона стала неожиданной. Испанец отметил, что был в середине переговоров с итальянским гоночным коллективом.

«Было неприятно, когда я узнал об этом и когда прошёл через этот процесс. Это стало полной неожиданностью для меня. Как, вероятно, и для многих людей.

Переговоры с «Феррари» были в самом разгаре. Казалось, всё шло в правильном направлении, и вдруг эта новость дошла до меня. Это было совершенно неожиданно. Случился огромный переворот в том, как внезапно моя карьера начала планироваться.

Стало необходимо иметь дело с решением, переговорами, общением со всеми командами, в которые я потенциально мог бы пойти, с оценкой того, что лучше для моего будущего. Так много всего происходило. Я определённо истощил свою энергию, и временами мне было трудно сосредоточиться», — сказал Сайнс Sky Sports.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что британский пилот Льюис Хэмилтон покидает команду «Мерседес» и присоединится в 2025 году к «Феррари».

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