Журналист: юниор «Уильямса» Колапинто заменит Сарджента до конца сезона-2024

Член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, сможет заменить пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024. Об этом написал нидерландский журналист Эрик ван Харен на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что большая авария Логана Сарджента в третьей практике Гран-при Нидерландов может привести к тому, что он потеряет место в кокпите машины «Уильямса» после этапа в Зандворте.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что не исключает вариант замены Сарджента на другого пилота уже на Гран-при Италии в Монце, который состоится на этой неделе.

Напомним, Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.