Франко Колапинто заменит Логана Сарджента в «Уильямсе» до конца сезона-2024

Член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024. Об этом сообщает пресс-служба британского гоночного коллектива.

«Команда хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Логана Сарджента за его упорную работу и вклад в течение последних двух сезонов. Он принял участие в 36 Гран-при. На Гран-при США в прошлом году Сарджент стал первым американским гонщиком, набравшим очко в Формуле-1 после Майкла Андретти 30 лет назад. Логан останется в семье «Уильямса», и мы поддержим его в продолжении его гоночной карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что не исключает варианта замены Сарджента на другого пилота уже на Гран-при Италии в Монце.