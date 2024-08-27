Колапинто высказался о предстоящем дебюте за «Уильямс» в Ф-1 после замены Сарджента

Член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал свой предстоящий дебют в Формуле-1 за британский гоночный коллектив. Ранее стало известно, что Колапинто заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024.

«Для меня большая честь дебютировать в Формуле-1 с «Уильямсом» — именно из этого и рождаются мечты. У команды такая удивительная история и миссия вернуться на лидирующие позиции. С нетерпением жду возможности стать её частью. Переход в Формулу-1 в середине сезона станет для меня огромным испытанием, но я готов к этому вызову и полностью сосредоточен на том, чтобы работать как можно усерднее с Алексом и командой, чтобы добиться успеха», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».

Франко Колапинто выступит на Гран-при Италии в Монце. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.