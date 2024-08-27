Стало известно, под каким гоночным номером будет выступать Колапинто в Формуле-1

Член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто будет выступать в британском гоночном коллективе Формулы-1 под 43-м номером. Об этом стало известно из заявления пресс-службы команды. Ранее было объявлено, что Колапинто заменит пилота Логана Сарджента в «Уильямсе» до конца сезона-2024.

Франко Колапинто выступит на Гран-при Италии в Монце. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.

После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что рассматривает вариант замены Сарджента на другого пилота.