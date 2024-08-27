Култхард: Хэмилтон всё ещё очень полезен для команды, но уже не так, как раньше

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предположил, с чем может быть связано отставание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона от Джорджа Рассела в квалификации в этом сезоне Формулы-1.

«Хотел бы я иметь объяснение. То, что отличает таких гонщиков, как Льюис, от просто хороших гонщиков, — это способность показать отличное время на квалификации при любых условиях. Но сейчас она перешла к Джорджу. Я чувствую, что происходит смена караула. Я знаю, что это расстроит многих. Но Льюиса, я уверен, ещё ждёт блестящий успех.

Я думаю, он как футболист, теряющий темп. Хэмилтон всё ещё очень полезен для команды, но уже не так, как раньше. Так что, возможно, для Льюиса переход в «Феррари» в поисках новых возможностей станет естественным. «Мерседес» же пригласит Антонелли и посмотрит, окажется ли он тем талантливым молодым человеком, который сможет подталкивать Джорджа», — приводит слова Култхарда PlanetF1.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что британский пилот Льюис Хэмилтон покидает команду «Мерседес» и присоединится в 2025 году к «Феррари».