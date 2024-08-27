«Феррари» представила специальный гоночный комбинезон для Гран-при Италии

Итальянская команда Формула-1 «Феррари» представила специальный гоночный комбинезон на Гран-при Италии в Монце с имитацией углеродного волокна. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

«Выкладываем ещё несколько фотографий нашей новой одежды», — говорится в сообщении команды «Феррари» под фотографиями на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт «Феррари» в соцсети

Фото: Аккаунт «Феррари» в соцсети

Фото: Аккаунт «Феррари» в соцсети

Ранее Леклер и Сайнс показали спецколлекцию одежды «Феррари».

В описании материала на официальном сайте команды говорится следующее: «Футболка, созданная Puma эксклюзивно для «Феррари» в честь Гран-при в Монце 2024 года, посвящена углеродному волокну – материалу, из которого изготавливаются самые высокопроизводительные болиды. Дизайн отличается смелыми эффектами, напоминающими текстуру углеродного волокна».