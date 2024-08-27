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Поддерживаете ли вы решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто?

Сегодня, 27 августа, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024.

Колапинто выступит на Гран-при Италии в Монце. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: поддерживаете ли вы решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто?

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.

После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что рассматривает вариант замены Сарджента на другого пилота.