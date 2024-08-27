Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Поддерживаете ли вы решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто?

Поддерживаете ли вы решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что член юниорской программы «Уильямса» Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024.

Колапинто выступит на Гран-при Италии в Монце. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: поддерживаете ли вы решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто?

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.

После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что рассматривает вариант замены Сарджента на другого пилота.

Материалы по теме
Официально
Франко Колапинто заменит Логана Сарджента в «Уильямсе» до конца сезона-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android