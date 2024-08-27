Албон обратился к Сардженту после новости о его замене на Колапинто до конца сезона-2024

Пилот «Уильямса» Александер Албон обратился к напарнику по команде Логану Сардженту, которого заменит член юниорской программы британского гоночного коллектива Франко Колапинто до конца сезона-2024.

«Я знаю не понаслышке, насколько жестоким может быть этот вид спорта. Тяжело видеть, как Логан покидает команду посреди сезона. Ты отдал все силы, брат. Было приятно быть твоим товарищем по команде. Я знаю, что что бы ты ни сделал дальше, ты будешь великолепен», — написал Албон на своей странице в социальной сети.

Франко Колапинто выступит на Гран-при Италии в Монце. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что рассматривает вариант замены Сарджента на другого пилота.