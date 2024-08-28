Фредерик Вассёр: настанет наша очередь побеждать. И так будет до конца сезона

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, сможет ли итальянский гоночный коллектив догнать «Макларен» и «Ред Булл» в Кубке конструкторов до конца сезона-2024.

«Я просто пытаюсь сделать всё возможное, ускорить развитие, наилучшим образом подготовиться к Монце. А потом посмотрим, что у нас получится. После трёх гонок, я думаю, все были убеждены, что Макс станет чемпионом в середине сезона. А затем мы выиграли несколько гонок, потом «Макларен», «Мерседес», а теперь снова «Макларен». И я надеюсь, что скоро наступит очередь «Феррари». Нам просто нужно придерживаться того же подхода, а не пытаться сделать вывод о том, где мы будем через шесть гонок.

Борьба плотная. Все стараются изо всех сил. Пытаются как можно скорее привезти обновления. На следующей неделе настанет наша очередь побеждать. И так будет до конца сезона», — приводит слова Вассёра GPblog.

Предстоящий 16-й этап Гран-при Италии пройдёт с 30 августа по 1 сентября.