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Выступавший в Ф-1 аргентинец обратился к Колапинто, который заменит Сарджента в «Уильямсе»

Выступавший в Ф-1 аргентинец обратился к Колапинто, который заменит Сарджента в «Уильямсе»
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Бывший гонщик Формулы-1 Норберто Фонтана, в 1997 году принявший участие в нескольких гонках за команду «Заубер», поздравил своего соотечественника Франко Колапинто, получившего место боевого пилота в команде «Уильямс» до окончания нынешнего сезона. Ранее стало известно, что в британском гоночном коллективе Франко заменит американского пилота Логана Сарджента.

«Для аргентинца и пилота большая радость видеть, как его соотечественник оказывается в высшем дивизионе. Это невероятно, и я желаю тебе всяческих успехов. Франко, вся страна будет поддерживать тебя», — написал Фонтана на своей странице в социальных сетях.

Колапинто является членом юниорской программы «Уильямса». Он выступает в Формуле-2.

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