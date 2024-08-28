Логан Сарджент сделал заявление после увольнения из «Уильямса»

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент прокомментировал новость о своём уходе из команды.

«Всем привет. После сегодняшних новостей я хотел бы сказать, что очень благодарен «Уильямсу» за предоставленную мне возможность выступать в Формуле-1. Я очень благодарен за поддержку, полученную от всех в команде с момента присоединения к Академии в 2021 году.

Сесть за руль машины Формулы-1 в Абу-Даби было незабываемо, и стать первым за последние 30 лет американцем, набравшим очки, было особенным опытом.

Я горжусь тем, что последние два сезона представлял историческую команду. Сейчас я сосредоточусь на том, чтобы оценить свои варианты, прежде чем сделать объявление о своём будущем. Спасибо», — написал Сарджент.