Брандл предположил, какие условия есть в контракте Сайнса с «Уильямсом»

Известный британский обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о решении испанского гонщика Карлоса Сайнса подписать контракт с «Уильямсом».

«На самом деле у него были три варианта: «Кик-Заубер»/«Ауди», «Альпин» и «Уильямс». Ему только что исполнилось 30, так что если Карлос захочет ещё раз попробовать свои силы в гонках на лидирующей машине, с которой можно выиграть чемпионат, то с этого момента ему будет довольно сложно. Но я не могу поверить, что он не заключил бы сделку, в которой у него будет право выхода из контракта на случай, если появится свободное место в «Ред Булл» или «Мерседесе», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, 29 июля стало официально известно, что Сайнс подписал контракт с «Уильямсом» на 2025 и 2026 год с возможностью дальнейшего продления. В настоящий момент Карлос выступает за «Феррари».

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