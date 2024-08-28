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Названа сумма, которую получит «Уильямс» за счёт решения сделать Колапинто боевым пилотом

Названа сумма, которую получит «Уильямс» за счёт решения сделать Колапинто боевым пилотом
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Названы финансовые условия перехода аргентинского пилота Франко Колапинто в «Уильямс». Молодой спортсмен получил место боевого пилота в британской команде до окончания нынешнего сезона. Как рассказал журналист Габриэле М. Браческо на своей странице в социальных сетях, в общей сложности «Уильямс» благодаря сделанному шагу получит $ 4,5 млн: $ 500 тыс британская команда получит от Автомобильного клуба Аргентины, $ 3 млн ей достанется от спонсора Франко Globant и ещё $ 1 млн – от спонсора гонщика Mercado Libre.

Напомним, в британском гоночном коллективе Колапинто заменит американского пилота Логана Сарджента. Франко является членом юниорской программы «Уильямса». Он выступает в Формуле-2.

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