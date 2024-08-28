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Деймон Хилл отреагировал на решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто

Деймон Хилл отреагировал на решение «Уильямса» заменить Сарджента на Колапинто
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1996 года Деймон Хилл отреагировал на решение команды «Уильямс» сделать аргентинца Франко Колапинто боевым пилотом до окончания нынешнего сезона. В британском гоночном коллективе Франко заменит американского пилота Логана Сарджента. Колапинто является членом юниорской программы «Уильямса». Он выступает в Формуле-2.

«Тяжёлый день для Логана. Большой день для Аргентины!» — написал Деймон на своей официальной странице в социальных сетях.

Ранее назывались финансовые условия перехода аргентинского пилота Колапинто в команду из Великобритании. Соответствующей информацией поделился журналист Габриэле М. Браческо.

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