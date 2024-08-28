Фермин Альдегер дебютирует в MotoGP за «Грезини» в 2025 году

Испанский гонщик Фермин Альдегер заключил контракт с «Дукати» и дебютирует в престижнейшей мотосерии мира в 2025 году, сообщает пресс-служба MotoGP.

«Очень рад присоединиться к семье «Грезини». Это невероятная возможность – дебютировать в MotoGP на лучшем мотоцикле на стартовой решётке и сделать это с фантастической командой, за которую выступало немало культовых гонщиков.

Надеюсь, я освоюсь быстро. Необходимо совершать шаг за шагом и дождаться первого теста в новом сезоне, который пройдёт в Валенсии», — прокомментировал событие спортсмен.

Фермину Альдегеру 19 лет. С 2021 года испанец вступает в серии Moto2, где становился третьим в сезоне-2023.