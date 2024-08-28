Карлос Сайнс: доминирующая победа Норриса в Нидерландах? Это удручает всех

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Нидерландов. Победу в Зандворте добыл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Сайнс показал пятый результат.

«Доминирующая победа Норриса? Это удручает всех, а не только «Феррари» Но, по крайней мере, мы не отстаём от «Ред Булл» и «Мерседеса». Ландо провёл действительно хороший уикенд. Можно только похвалить его за это, — приводит слова Карлоса Crash.net.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 370 очков. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 434 балла. Вторую позицию занимает «Макларен» (404 очка).

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