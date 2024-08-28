В США представили самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Компания US Armor Group представила бронированный Lucid Air Sapphire, который, по её словам, является самым быстрым бронированным автомобилем в мире. Отмечается, что окна машины способны выдержать выстрел из револьвера Magnum.

Бронированный Lucid Air Sapphire Фото: US Armor Group

Lucid Air Sapphire обладает полным приводом и оснащён тремя электромоторами суммарной мощностью 920 кВт (1251 л. с.). До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 1,89 секунды, а в апреле этого года он проехал ¼-мильный подготовленный дрэг-стрип за 8,93 секунды, установив мировой рекорд для серийных седанов.

Бронированный Lucid Air Sapphire Фото: US Armor Group

Сообщается, что комплект бронирования увеличивает массу автомобиля лишь на 175 килограммов. За счёт этого максимальная скорость бронированного Lucid Air Sapphire превышает 320 км/ч. Бронированный Lucid Air Sapphire от US Armor Group обойдётся покупателю в $ 475 тыс. Для сравнения, обычный Lucid Air Sapphire стоит в США около $ 250 тыс.

Интерьер бронированного Lucid Air Sapphire Фото: US Armor Group

В июне этого года компания SVI Engineering из Южно-Африканской Республики представила бронированный Volkswagen Golf, способный выдержать выстрел из АК-47.