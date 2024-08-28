Полностью сгоревший Tesla Cybertruck выставлен на аукцион

На онлайн-площадке IAA Holdings, занимающейся продажей повреждённых машин, выставлен полностью сгоревший электропикап Tesla Cybertruck.

Сгоревший Tesla Cybertruck Фото: IAAI

На опубликованных фотографиях видно, что передняя часть машины отсутствует, передняя ось разрушена, а корпус машины покорёжен. На данный момент дата проведения аукциона не объявлена, как и ожидаемая стоимость лота.

Сгоревший Tesla Cybertruck Фото: IAAI

Отметим, что в начале августа в Техасе, там же, где выставлен сгоревший электропикап, произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль полностью сгорел. Та же ли это машина, не сообщается.

Сгоревший Tesla Cybertruck Фото: IAAI

Глава Tesla Илон Маск называет Cybertruck одним из самых безопасных и защищённых автомобилей, однако у покупателей уже не раз возникали проблемы. Так, в феврале владельцы машины жаловались на образование ржавчины. Кроме того, Tesla уже не раз отзывала электропикапы из-за проблем с накладкой педали газа, поломок дворников и некачественного крепления обшивки.