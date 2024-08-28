«Я стал жертвой». Сайнс высказался о контракте Хэмилтона с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший поделился мнением о выступлении за итальянскую команду, а также высказался о предстоящем переходе в «Скудерию» гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Нет ничего такого, что не работало бы с «Феррари». Просто семикратный чемпион мира решил, что последнюю часть своей карьеры он проведёт в этой команде, и в этом смысле я стал своего рода жертвой», — приводит слова Сайнса DAZN Spain.

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1. 29 июля стало официально известно, что Карлос подписал контракт с командой «Уильямс» на 2025 и 2026 год с возможностью дальнейшего продления.

Ранее Сайнс поделился мнением о выступлении на Гран-при Нидерландов.

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