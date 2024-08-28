Кристиан Хорнер предположил, за счёт чего «Макларен» добивается успеха

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о передних крыльях «Макларена» и «Мерседеса», предположив, что с ними связано успешное выступление команд.

«Если посмотреть на передние крылья «Макларена» и «Мерседеса», то они сильно отличаются от крыльев остальных команд. Всегда пытаешься понять, за счёт чего соперники получают преимущество. И я думаю, что переднее крыло – ключ к этому пониманию», — приводит слова Хорнера SoyMotor.

В настоящий момент Ред Булл» является лидером Кубка конструкторов, имея на счету 434 очка. «Макларен» занимает вторую позицию (404 балла). Тройку сильнейших замыкает «Феррари», в активе которой 370 очков.

Ранее Хорнер поделился мнением о последних выступлениях команды.

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