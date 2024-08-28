Марко: Йосу Ферстаппену больше нравится Вольф, чем Хорнер

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя слухи о переговорах менеджмента трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена с «Мерседесом», высказался об отношении Йоса Ферстаппена к Тото Вольфу.

«Вольф не был бы хорошим боссом, если бы не попытался привлечь Макса. В Монте-Карло не так уж и много кофеен, логично, что вы встретитесь, а Тото потом рассказывает об этом истории. Так или иначе, а Йосу Ферстаппену больше нравится Тото, чем Кристиан Хорнер, однако на данный момент всё ясно – Макс будет выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне», — сказал Марко в подкасте Inside Line.

Ранее Йос Ферстаппен выразил сомнение в том, что Хорнеру удастся вывести «Ред Булл» из затянувшегося кризиса.