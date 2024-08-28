Карлос Сайнс высказался о возможном возвращении в «Феррари» в будущем

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении в итальянской команде. Карлос её покинет по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Новой командой испанца будет «Уильямс».

«Я покидаю «Феррари», с которой добивался хороших результатов. У меня хорошие отношения как с Фредериком Вассёром, так и с Шарлем Леклером. Думаю, у нас сложилась отличная команда. Вместе мы одерживали победы, завоёвывали подиумы, построили хорошие отношения со всеми инженерами и болельщиками. Поэтому никогда нельзя держать дверь закрытой для такой команды, как «Феррари». Особенно если принимать во внимание, что я буду выступать ещё пять или 10 лет», — приводит слова Сайнса DAZN Spain.

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