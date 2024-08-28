«Феррари» представила обновлённую ливрею для Гран-при Италии с добавлением чёрного цвета

Команда Формулы-1 «Феррари» представила ливрею, которую подготовила для домашнего Гран-при Италии, который состоится с 30 августа по 1 сентября в Монце. «Скудерия» решила перекрасить гоночные номера в чёрный цвет, что было сделано как отсылка к важности использования в чемпионате углеродного волокна.

Фото: https://www.ferrari.com/

«Во время уикенда в Монце «Феррари» вместе с некоторыми из своих партнёров отдаст должное использованию материала, который является самым современным в производстве гоночных автомобилей, а именно углеродному волокну. Его главные достоинства – лёгкий вес и прочность, что позволило этому виду спорта добиться значительного прогресса в плане безопасности. Чтобы отметить это событие, вместо обычного белого фона с жёлтой каймой цифры 16 и 55 на SF-24 будут повторять внешний вид карбона», — говорится в сообщении «Скудерии».

Ранее «Феррари» представила специальный гоночный комбинезон к Гран-при Италии с имитацией углеродного волокна, а также гоночный костюм, структура которого напоминает углеродное волокно.

Материалы по теме Фото «Феррари» представила специальный гоночный комбинезон для Гран-при Италии

Сколько зарабатывают в Формуле-1: