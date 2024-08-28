Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Италии

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

«Мы были разочарованы результатом в Зандворте, всегда хочется побеждать перед домашней публикой, но мы готовы к очередному гоночному уикенду. Предстоит большая работа, команда потрудилась, чтобы прийти к оптимальным настройкам и балансу машины.

Очевидно, Монца – это быстрая трасса, посмотрим, как мы справимся. Покрытие и бордюры будут новыми, так что придётся потрудиться, чтобы удержать конкуренцию. Местные болельщики очень эмоциональны и всегда отдают все силы, погода ожидается хорошей. Приятно оказаться на классической трассе, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».