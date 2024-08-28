«Уильямс» начал переговоры с Колапинто ещё до аварии Сарджента в Зандворте

«Уильямс» начал переговоры с Франко Колапинто ещё до аварии Логана Сарджента в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте. Об этом сообщил Last Word on Sports.

Отмечается, что одна из представительниц аргентинского гонщика Мария Катаринеу рассказала в интервью Fox Sports Argentina, что «Уильямс» впервые начал переговоры с ними в пятницу вечером.

«Ну, мы знали, что это [назначение Колапинто боевым пилотом] возможно, ещё в пятницу вечером. «Уильямс» связался с нами в пятницу вечером.

Затем, в субботу, спустя несколько часов после аварии… он [Колапинто] показал нам сообщение от «Уильямса». В сообщении говорилось: «Можем ли мы поговорить?» — и, очевидно, разговор состоялся», — приводит слова Катаринеу LSOW.