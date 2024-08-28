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Хельмут Марко назвал двух пилотов, которые могут сравниться с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал двух пилотов, которые могут сравниться с Ферстаппеном в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал имена двух пилотов, которые могут сравниться с Максом Ферстаппеном в составе «Ред Булл». Один из них — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а другой — пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Я искренне считаю, что не так много гонщиков — может быть, только Хэмилтон или Ландо — которые могли бы выступать вместе с Максом. Напарник Макса должен обладать большой уверенностью в себе. Он должен признать, что сейчас выступает с самым быстрым гонщиком в Формуле-1. Победить его очень, очень сложно. Так что просто сделайте всё возможное и затем посмотрите, где вы окажетесь», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

Напомним, нынешним напарником Макса Ферстаппена по «Ред Булл» является Серхио Перес.

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