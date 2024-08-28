Перес рассказал о важных уроках, полученных «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Нидерландов и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии в Монце.

«Наша команда старалась добиться максимальной производительности в Зандворте, но я думаю, что мы извлекли о машине несколько важных уроков, которые можем использовать в Монце. В Нидерландах мы использовали разные настройки на наших двух машинах, и теперь у нас есть больше информации и данных для анализа, чтобы знать в каком направлении двигаться дальше. Очевидно, что «Макларен» сделал огромный шаг вперёд, и мы знаем, что нам нужно работать усерднее, чем когда-либо, чтобы сохранить лидерство в обоих зачётах чемпионата.

Для меня уикенд в Зандворте выдался удачным, но у меня ещё есть пространство для прогресса. В Зандворте погода добавила нам проблем, но в Монце должны быть более благоприятные условия. На этой трассе в некоторых местах переложили асфальт. Мы должны быть там быстрыми и готовыми к борьбе», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».