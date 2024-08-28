Доменикали рассказал о перспективах Монцы и Имолы остаться в календаре Формулы-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о перспективах легендарных трасс в Монце и Имоле остаться в календаре Ф-1.

«После многих лет сосредоточенности на прошлом наследии Монца наконец начала процесс обновления трассы, и для нас это важно.

Теперь нужно продолжать работу в этом направлении, модернизируя то, что находится на земле — трибуны, паддок, вип-зоны. И это должно быть сделано в установленные сроки.

Правительство и местный автомобильный клуб осознают важность Гран-при Италии для экономики региона. В ближайшие несколько недель, думаю, мы сможем прийти к новому соглашению.

Имола? Нам нужно понять, способна ли Италия поддерживать оба этих этапа или же один из двух промоутеров сможет привлечь частные инвестиции — это сложно, но не невозможно.

Никаких предубеждений нет, но мы хотим прояснить этот вопрос до конца года», — приводит слова Доменикали La Repubblica.