«Иногда эти машины — сплошной сюрприз». Вольф — о W15 в Зандворте

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал машину своей команды W15 на прошедшем Гран-при Нидерландов сюрпризом.

«Иногда эти машины — сплошной сюрприз. У нас было шесть подиумов подряд, но сейчас наша машина непохожа на ту, которая три недели назад была первой и второй на финише [в Спа], по крайней мере, первой в протоколе.

Такое невозможно без какого-то важного фактора, и это то, что нам нужно проанализировать в ближайшие несколько дней до Монцы. Произошло ли это потому, что мы установили на машину что-то, что не сработало? Или, может, мы что-то внедрили, что пошло во вред? И как мы можем оценить перепады в результатах, когда порой мы были в Зандворте быстры, а порой – нет.

Думаю, что это было связано с несколькими факторами. В пятницу мы вернулись к новому пакету обновлений, и у нас было собрано не очень много данных. И с учётом небольшого наката в практиках, возможно, мы приняли неверные решения относительно машины. Так что могло быть несколько факторов, которые способствовали неэффективности машины», — приводит слова Вольфа RacingNews365.