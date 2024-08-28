Макс Ферстаппен объяснил, как ФИА может избавиться от критики в адрес стюардов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскрыл эффективный способ для ФИА избавиться от критики в адрес стюардов во время телевизионных трансляций. По мнению нидерландского гонщика, для это нужно прекратить выводить в эфир командные радиопереговоры.

«В первую очередь я бы сказал им: тогда не транслируйте в эфир радиопереговоры. Тогда вы уже решите бо́льшую часть проблемы. Тогда люди не смогут услышать это и просто не узнают, о чём там говорится.

В каждом виде спорта при принятии определённого решения будут недовольные, которые скажут что-то плохое, только не везде у них есть микрофон под носом. А у нас люди слышат всё и могут обсуждать это в социальных сетях. Вот тут-то всё и начинается.

Конечно, это касается не только официальных лиц, но и всего спорта в целом. Вот почему я думаю, что это не должно касаться только стюардов и сотрудников ФИА. Когда я читаю что-то подобное, я думаю: хорошо, понимаю, но это проблема, с которой приходится сталкиваться гораздо большему количеству людей в нашем спорте», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.