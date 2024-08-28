Хорнер: удивительно, что Ландо лишь дважды победил на этом «Макларене»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что «Макларен» проводит очень сильную вторую половину сезона-2024 и австрийской команде предстоит проделать большую работу.

«Нам повезло, что в начале года они выступали не очень хорошо. У нас есть запас в 70 очков, но он может довольно быстро растаять.

Удивительно, что Ландо [Норрис] лишь дважды победил на этом «Макларене». Но он хорошо выступает, обретает уверенность. И да, на нас давит необходимость реагировать на это.

Мы привыкли бороться за чемпионство на протяжении многих лет, и мы будем работать на все сто, будем бороться изо всех сил в оставшихся девяти гонках.

Определённо, у «Макларена» самая быстрая машина на данный момент. Мы должны на это отреагировать. Это не ракетостроение. В этом бизнесе нет серебряных пуль. Это вопрос понимания проблемы, её решения и последующей реализации исправлений.

Если вы не можете победить, то вам нужно просто набирать очки. Конечно, не очень приятно проигрывать 22 секунды, но это показывает, что, когда вы делаете всё что можете, такой результат возможен.

Так что это нас не пугает. Это просто фокусирует ум — нам нужно это изменить, нам нужно сделать это правильно», — приводит слова Хорнера известный журналист Адам Купер.