«Никто в «Макларене» не идёт сам по себе». Зак Браун высказался о командной тактике

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о подходе британской команды к определению статуса гонщиков.

«Чтобы Ландо мог бороться за титул, ему нужно продолжать выступать на очень высоком уровне. Ему нужно продолжать быть быстрым. Так вы повышаете свой рейтинг. И если вы повышаете рейтинг, демонстрируя скорость и конкурентоспособность, то мы, всегда руководствуясь принципами честности и справедливости, оценим, стоит ли нам в некоторых случаях принимать определённые решения.

Например, мы захотим поговорить с Оскаром и сказать: «Оскар, ты бы мог сделать это, чтобы помочь Ландо в его борьбе за титул?» Но это всегда должно обговариваться до гонки.

Мы все должны прийти к согласию, потому что в конечном счёте мы стремимся к чемпионству и в личном, и в командном зачёте. Никто в «Макларене» не идёт сам по себе, а остальным придётся следовать за ним. Таков наш подход. У нас нет такого, что мы выбираем первого номера, а затем работаем в соответствии с этим выбором. Я бы хотел, чтобы это было более чётко сформулировано в команде и учитывалось в каждом конкретном случае», — приводит слова Брауна Sky Sports.